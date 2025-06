Pomigliano d’Arco: due studi sulle Terrecotte Bassorilievo

Pomigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

La storia industriale di Pomigliano d’Arco dagli anni ‘40 si riflette anche nel complesso residenziale più noto come Palazzine: appartamenti destinati alle maestranze della fabbrica aeronautica costruita tra il 1939 e il 1942. Sono 8 stecche di edifici progettati dall’architetto Alessandro Cairoli con 57 palazzi sull’ingresso dei quali campeggiano formelle di terrecotte realizzate dallo scultore Angelo Bertolazzi.

Da allora sono come “ una mostra di pannelli scultorei permanente a cielo aperto ” rappresentanti i lavori che si svolgevano nella fabbrica. Giovedi 26 giugno con inizio alle ore 16.00 presso l’Auditorium Romeo di Avio Aero in Viale Luraghi a Pomigliano d’Arco ci sarà la presentazione di due saggi pubblicati sulla Rivista “L’Officina di Efesto”. Due contributi di qualità che riscoprono e valorizzano un patrimonio artistico unico in Italia. Con gli autori dei saggi, Aniello Cimitile, già Rettore dell’Università del Sannio e Mino ( Carmine) Iorio, critico e storico dell’arte, interverranno Roberto Bertaina, direttore dello stabilimento Avio Aero di Pomigliano d’Arco; Francesco Abbate, professore emerito dell’ Università del Salento e direttore de “ L’Officina di Efesto”,Rosario Pinto, critico e storico dell’arte, Gioacchino Ficano, Operation Gobal Supply Chain Avio Aero. Coordina il giornalista Nunzio Ingiusto. Per partecipare all’evento bisogna inviare una mail a: InfoAvioAero.Pomigliano@ge.com.