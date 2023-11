Musumeci ci ripensa dopo aver sentito esperti e sindaci: resta allerta gialla ai Campi Flegrei

“La commissione Grandi Rischi conferma di mantenere l’allerta gialla” nella zona dei Campi Flegrei. Lo afferma il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con i sindaci dell’area, i vertici di Ingv e commissione e il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio. “La commissione – continua Musumesi – sostiene che il sisma si stia evolvendo e quindi in questo momento l’allerta gialla è ampiamente confermata. Non c’è allarme, va detto in maniera chiara”.

L’area rossa per il bradisismo – “Abbiamo definito la zona rossa legata al rischio bradisismo” nei Campi Flegrei e “coinvolge circa 85 mila persone e 15 mila edifici”. Lo annuncia il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con i sindaci dell’area, i vertici di Ingv e commissione Grandi Rischi e il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

“Continuiamo a lavorare per intensificare le esercitazioni di protezione civile e avviare nei prossimi giorni la ricognizione della vulnerabilità degli edifici pubblici e privati nell’area rossa”, continua Musumeci, spiegando che la zona insiste su parte del comune di Pozzuoli, parte di Bacoli e parte della città metropolitana di Napoli, come la pianura di Posillipo. Il ministro ha poi annunciato il via libera al piano di comunicazione, che “sarà pronto il 27 novembre”. Il piano, che sarà redatto dalla Regione Campania in stretta collaborazione con la Protezione Civile, “dovrà coinvolgere la popolazione scolastica – ha concluso Musumeci -. In quell’area ci sono circa 125 istituti”.