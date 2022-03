Musica e tradizione: al 10hp di Marigliano il concerto di Sillaba

Musica in provincia al 10hp di Marigliano.

Sabato 4 marzo, sul palco iconico della musica locale, si terrà il concerto di Sillaba al quale si potrà accedere – come sempre – in maniera gratuita.

Quanto ci è mancata la musica dal vivo in questi anni? Quanto forse ci manca ancora in questo tempo “semi-incerto” e quanto però continuiamo a sentirne il bisogno.

A Marigliano, Covid a parte, c’è chi da anni ha avviato un percorso di valorizzazione artistica (ovvero: culturale, volta alla promozione del territorio).

Infatti da anni il 10hp, che prende il nome dalla “motocicletta” di battistiana memoria, investe nella musica cantautoriale e inedita di Napoli e provincia, vantando esibizioni di tutto rispetto come quelle di: Francesco Di Bella, Zulù, Giovanni Block, Gnut, Sollo, Blindur, Raffaele Giglio, Fede ‘n’ Marlen, Ugo Crepa, le Ebbanesis, Emanuele Ammendola, Riva, Simple Mood, Calmo e Luca Notaro.

Dopo gli anni di Newpolitana, l’evento artistico che ha sensibilizzato il territorio all’ascolto del “nuovo”, quest’anno sono tornati alcuni appuntamenti che restituiscono lo stesso spirito delle rassegne passate. È stato possibile ascoltare già Calmo, Luca Notaro, Spaghetti Casanova, Ugo Crepa e Simple Mood.

Venerdì sarà la volta di Sillaba

Il progetto “Sillaba” nasce dalla collaborazione di tre artiste, Federica Ottombrino voce e chitarra elettrica, Ludovica Muratgia ai pad elettronici e Carla Boccadifuoco alle tastiere e ai cori. In pochi mesi il progetto, da semplice aspirazione diventa concreto grazie all’emergenza covid, vero e proprio sprone per le tre ragazze a non sprecare il tempo offerto e a dedicarsi alla creazione musicale. La lontananza fisica ha paradossalmente costretto ad una connessione ancora più profonda, che ha accorciato di tanto i tempi produttivi tanto dal vederle coinvolte in live importanti a pochi mesi dal loro inizio.

Il loro live è composto da 10 inediti in lingua italiana e napoletana.

La musica si basa sulla fusione del cantautorato, la scelta delle parole per significato e bellezza, con sonorità elettroniche. La fusione di questi due mondi è funzionale perché le parole diventano immagini che toccano l’emotività mentre la musica riesce a scuotere il corpo. I temi cantati sono quelli legati alla profondità di storie vissute in prima persona e di altre che invece hanno scosso abbastanza da percepirsi come proprie. In uscita il videoclip del loro primo singolo “Parlalleli”. Federica Ottombrino è cofondatrice insieme a Marilena Vitale del duo Fede ’n’ Marlen.

Nelle prossime settimane, il 10hp ospiterà anche I Befolky, I Novaffair, Annibale,

I Muràl.