Musica e comicità per la riunione natalizia di Tutelaziende

AFRAGOLA – Si è tenuta come ogni anno ad Afragola presso il Teatro Gelsomino la kermesse organizzata da TUTELAZIENDE Nazionale in occasione del Santo Natale. L’azienda, che si occupa di servizi previdenziali e fiscali al cittadino, ha riunito presso il teatro amici, collaboratori e sedi accorse da tutta Italia per conoscere da vicino le iniziative proposte dal team nazionale e le novità in programma per il prossimo anno.

Meritevole di lode la donazione elargita per l’ospedale pediatrico “Santobono Pausillipon” e l’invito a tutti i partecipanti di destinare il 5 ×1000 alla cura dei più piccoli. Questa è la seconda edizione di “Tutelaziende in festa” – dichiara l’organizzatore Pietro Mosca – siamo orgogliosi di quanto realizzato, soprattutto per l’emozione che vediamo nelle persone e negli artisti che si sono esibiti stasera al teatro Gelsomino, struttura fiore all’occhiello del nostro hinterland. Abbiamo in cantiere altre iniziative di beneficenza che coinvolgeranno gli imprenditori del territorio”

La serata è stata allietata dalla presenza di artisti comici e musicali come Amedeo Colella e Lino D’Angiò che hanno letteralmente inondato di risate la sala. Standing Ovation per la cantante Francesca Marini che ha esploso tutta la sua energia con la sua magnifica voce, sfoggiando un reperto di musica internazionale.