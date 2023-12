TERZIGNO. Mattinata di disagi per i pendolari del Vesuviano.

Per problemi tecnici una tratta della Circumvesuviana è stata interrotta. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come “dalle ore 10:20 la tratta ferroviaria tra Terzigno e Poggiomarino è interrotta”.

I treni in partenza da Napoli limiteranno a Terzigno; i treni in partenza da Sarno limiteranno a Poggiomarino.