Pomigliano, faida totale: auto in fiamme nella 219 dopo le stese

Pomigliano d’Arco. E’ una guerra per i traffici illeciti quella scoppiata a Pomigliano a ridosso di Natale. Dopo le stese e la raffica di piombo la scorsa notte un altro episodio dai risvolti clamorosi ha avuto come epicentro la zona delle palazzine del rione ex 219.

Quattro vetture sono state incendiate o comunque danneggiate dalle fiamme in seguito ad un rogo sul quale sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. L’ipotesi maggiormente percorribile è quella che il vero obiettivo fosse una delle auto, ma il fuoco si è poi propagato a quelle vicine.

Alle 3 di notte molti residenti sono stati svegliati per l’intervento di vigili del fuoco e carabinieri. E’ il terzo episodio dai contorni pochi chiari nel giro di 4 giorni: sabato notte una stesa venne registrata poi nel rione 219, mentre 24 ore in via Roma l’ingresso di un condominio fu crivellato da una raffica di colpi di arma da fuoco.