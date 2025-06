Muore dopo un tuffo in mare per sfuggire al caldo

Era una giornata come tante sulla spiaggia libera di via Napoli, a Pozzuoli. Il sole caldo, il mare calmo, la gente sdraiata a godersi l’inizio d’estate. Tra loro anche un anziano del posto, A.D.B., abituato da anni a fare il bagno ogni mattina nello stesso punto. Un gesto di routine che lunedì mattina si è trasformato in tragedia.

Poco dopo essere entrato in acqua, il settantenne ha perso conoscenza. Alcuni bagnanti lo hanno visto galleggiare e hanno capito subito che qualcosa non andava. Hanno cercato di aiutarlo, trascinandolo a riva, ma purtroppo era già troppo tardi.

Il personale del 118, arrivato in pochi minuti, ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nessun segno di vita. La notizia si è diffusa velocemente sul lungomare Sandro Pertini, dove l’uomo era benvoluto da tutti.

La Guardia Costiera e la Polizia Municipale sono intervenute per eseguire i rilievi del caso. Si ipotizza un malore improvviso, forse legato all’età o alle condizioni fisiche, ma sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio, mentre sulla spiaggia è calato un silenzio irreale. Chi lo conosceva è rimasto a guardare il mare, incredulo. Un tuffo come tanti, in una giornata d’estate, ha portato via una vita.