Il Vescovo di Nola ai giovani : “Mai armarsi di violenza né in piazza né sui social”

Il Vescovo di Nola, Francesco Marino, in occasione della Solennità di San Paolino di Nola ha lanciato un messaggio: “giovani non si armino di violenza”

“Guardare a Paolino quale maestro di unità, per la via spirituale e per civile”. È questo il messaggio che ha voluto mandare il Vescovo di Nola alla città e alla diocesi che guida dal 2017 in occasione di San Paolino di Nola.

San Paolino di Nola è il patrono diocesano e compatrono cittadino, nonché patrono secondario della Regione ecclesiastica della Campania.

È un invito che richiama il programma pastorale del Vescovo, racchiuso nel suo motto episcopale “In Illo uno unum” (citazione tratta dal commento al Salmo 127 di Sant’Agostino che afferma che, benché come cristiani siamo una moltitudine, lo Spirito Santo ci unisce in uno nell’unico Cristo).

Questo motto è scelto anche da Papa Leone XIV, agostiniano, conoscitore del legame di amicizia tra Agostino e Paolino.

“Questa stessa espressione, così sintetica e al contempo feconda di grandi significati, da quando ero giovane studente mi ha affascinato e accompagnato nello studio appassionato per la Chiesa e l’ecumenismo. La scelsi come motto del mio episcopato nel 2005 e ora scopro con grande gioia che condivido questo sentire con papa Leone. Infatti, entrambi abbiamo voluto ricordare a tutti incidendo, senza saperlo, questa stessa esortazione nei nostri carteggi araldici. Condividiamo, dunque, lo stesso motto e avverto la sua stessa passione per costruire l’unità anzitutto nella chiesa, tra le chiese e della chiesa con il mondo. Abbiamo bisogno di costruire ponti, soprattutto in tempi dove aumentano divisioni e contrapposizioni che sfociano in guerre atroci come drammaticamente stiamo vedendo in Medio Oriente. Solo Cristo, il principe della pace, può donare una pace “disarmata e disarmante” Scrive il Vescovo Marino.

“Un’unità possibile solo se come Paolino – precisa il Vescovo – ciascuno imparerà – come ricorda Papa Leone XIV – a sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato, spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l’opportunità di conoscerlo e amarlo”.

Per questo monsignor Marino chiede alla Città di Nola e alla diocesi: “Nola, ricordati di Gesù Cristo (cfr. 2Tim 2, 8). Qual è il senso di quest’amorevole imperativo? “Ricordati di Gesù Cristo”, significa mettere Dio che si fa uomo per noi al centro del nostro cuore; vuol dire rendere Cristo non un’idea o un ragionamento, ma un criterio di scelta, un presupposto di ogni nostra attività. Lui è principio di unità nella Chiesa e può esserlo, per la vita e la pace del mondo, anche dentro di noi, a partire da quella unificazione interiore per cui la memoria di Lui costantemente agisce in noi”

Continua chiedendo che la Festa non sia motivo di divisioni: “Anche Pietro e Paolo avevano visioni diverse su come evangelizzare, ma tali divergenze non divennero mai contrapposizioni o lotte di schieramento, perché avevano entrambi scelto Cristo come “borda” di tutta la loro esistenza e opera missionaria. Mi sia concesso questo parallelo che non vuole essere assolutamente dissacrante: lo capiamo bene noi che seguiamo e amiamo la festa. Mettiamo Cristo come asse portante, e la nostra vita non si piegherà né spezzerà neanche nei “vicoli più stretti” della nostra umanità”.

Infine dedica un pensiero alla preziosità dei giovani per il futuro e per il presente della Città e della Festa: “Ricordiamoci sempre che la festa dei Gigli in un certo modo è un “gioco”, da prendere sul serio, ma senza perderne l’aspetto gioioso e rilassante…Custodiamo questa dimensione ludica e gioiosa in un mondo che prendendosi eccessivamente sul serio diventa sempre più aggressivo e stizzito, intollerante e riluttante. Bisogna evitare, infatti, che le rigidità delle contrapposizioni creino un clima troppo acceso e bellicoso, diventando pericoloso per i più giovani che mai devono armarsi di violenza né in piazza né sui social. Affido quest’impegno a curare i toni moderati e gli atteggiamenti concilianti agli adulti e ai maestri di festa, affinché anche la festa sia realmente “casa della pace” (Leone XIV, Discorso alla conferenza episcopale italiana, 17.06.2025), scuola per educare le giovani generazioni all’edificazione e al rispetto della fraternità universale”.