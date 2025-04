Moto contro auto tra Somma e Mariglianella, 40enne in gravi condizioni

SOMMA VESUVIANA – Un uomo di 40 anni è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto oggi, quando la sua moto si è scontrata con un’automobile proveniente dalla direzione opposta. Le cause dell’impatto sono ancora oggetto di indagini da parte dei carabinieri della stazione di Marigliano, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha avuto luogo lungo via San Giorgio, al confine tra Somma Vesuviana e Mariglianella.

Il violento scontro ha provocato seri danni al centauro, che è stato immediatamente soccorso dal personale del 118. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove si trova attualmente in condizioni critiche, sotto osservazione medica.

Le autorità stanno cercando di comprendere cosa abbia provocato la collisione, e per questo motivo sono in corso accertamenti sulle testimonianze e le evidenze raccolte. Nel frattempo, la zona dell’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire alle forze dell’ordine di svolgere i rilievi necessari.

I carabinieri stanno lavorando per raccogliere ogni informazione utile a chiarire i motivi alla base di questo grave sinistro. Al momento, l’uomo rimane in prognosi riservata, e le sue condizioni sono monitorate attentamente dai medici.