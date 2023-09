Miss Fashion in Tour 2023, un successo consolidato

Tutto nasce dalla passione e diventa longevo se nutrito con impegno e professionalità. E’ il caso di Cinzia Imparato, docente di portamento, coreografa e ideatrice di questo concorso che sin dalla prima edizione del 2011, ha assunto questo impegno come una missione, una ghiotta occasione per le giovanissime attratte dal mondo della moda e dal lavoro che ne comporta.

Non basta la bellezza ma sono importanti lo studio, la perseveranza, la comunicativa, l’empatia, la determinazione. Tutte caratteristiche che la Imparato ha imposto nel proprio percorso per poterle insegnare e trasferire alle giovani concorrenti, di cui tante divenute riconoscenti amiche di questo lungo viaggio ancora in corso.

Miss Fashion in Tour non è una mera vetrina ma una grande occasione per lavorare nella moda: Cinzia ha intuito che questo concorso, nato inizialmente come realtà locale, la differenza doveva farla subito e ha stretto un’importante partnership con l’agenzia CModelsCrew di Orlando Cioffo, pronto a offrire proposte ad ogni vincitrice ed altre concorrenti predisposte comunque a questo lavoro, apparentemente effimero ma ricco di occasioni, fascino e magia.

La recente finale si è tenuta ancora una volta nella notevole struttura Russo Center di Pastorano e l’evento è stato condotto impeccabilmente e come sempre da Ettore Dimitroff, veterano presentatore di eventi musicali e di spettacolo che, con abilità da vecchia volpe del mestiere, ha saputo intrattenere ogni ovvia pausa dell’evento, con magistrale coinvolgimento della giuria e del pubblico.

La giuria ha espresso con notevole partecipazione i propri voti alle trentadue modelle che hanno sfilato sia in costume da bagno che in abito da sera. La giornalista Beatrice Crisci ha ricoperto il ruolo di presidente della stessa che era composta da figure di spicco del mondo della moda: il già citato Orlando Cioffo, le modelle Paola Malfi e Teresa Anna Fusco, i modelli Pietro Battarra e Andrea Navarra, le stiliste Michela C, che ha creato i raffinati abiti da sposa alle quattro finaliste, e Annalisa Ambrosio che ha creato la splendida mise per Cinzia Imparato; in giuria, oltre a vari giornalisti non mancavano artisti del cinema e del teatro tra cui l’attore Ernesto Parisi, di recente nel film Mixed by Erry e nelle serie de I bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, che ha colto l’occasione per annunciare a sorpresa, il lancio a breve, del giovane brand casual EffettoK.

Le quattro finaliste che hanno raggiunto il podio sono state: Arianna Scarpa, Fabiana Di Palma, Anastasia Casolla e Martina De Lucia. La vittoria se l’è aggiudicata Anastasia Casolla, splendida quindicenne che porta a casa il contratto con la CModelsCrew e premiata dalla vincitrice dell’edizione precedente, Giorgia Di Palma. Miss Fashion in Tour si conferma una realtà di successo per gradimento e partecipazione, sia per le concorrenti che per il pubblico che assiste da sempre a questo concorso. Un evidente segnale, ancora una volta, che le giuste intuizioni provengono dalle menti più creative e appassionate e condotte al traguardo, con notevole impegno che ripaga ogni sforzo.