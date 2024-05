Migliori punti vendita TIM in Italia: tra i vincitori anche un esercizio a Somma Vesuviana 

Ogni anno TIM premia quelli che si rivelano essere i migliori punti vendita scelti in tutta Italia e quest’anno ce n’è uno anche a Somma Vesuviana.

Questo premio qualità è di gran valore: è la prima volta, infatti, che accade qualcosa del genere a Somma Vesuviana, nessun punto vendita della città era mai riuscito a raggiungere un traguardo del genere e invece Vincenzo Iovine, il titolare dell’esercizio, con grande orgoglio ce l’ha fatta, nonostante abbia aperto il negozio da pochissimo.

Domani, nel pomeriggio, arriverà anche la fatidica coppa che resterà al punto vendita TIM situato in via Aldo Moro per cinque giorni, dal 13 al 18 maggio.

Per celebrare questo avvenimento, Vincenzo ha organizzato un piccolo buffet e invita chiunque voglia a passare per il negozio e fare un selfie con la coppa che verrà poi postato sulla pagina social. Presente domani anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che si congratulerà con il titolare per aver portato in alto il nome della città.