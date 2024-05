Produttore di Gomorra grave dopo incidente in scooter

QUALIANO – Il produttore, regista e attore napoletano Gaetano Di Vaio, 56 anni, è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Giugliano in Campania dopo un incidente avvenuto la scorsa notte a Qualiano, vicino a Napoli.

Di Vaio, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è finito a terra, riportando serie lesioni.

È stato ricoverato in codice rosso e la prognosi è riservata. Gaetano Di Vaio, che ha avuto un’infanzia e un’adolescenza difficile, con periodi di tossicodipendenza e detenzione, è oggi un attore, autore e regista affermato, ed anche produttore con la “Bronx Film”. ha tra l’altro partecipato alla serie tv “Gomorra”, interpretando il personaggio di “Baroncino”.