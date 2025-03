Marittimo napoletano morto per un incidente sul lavoro: ecco che cosa è successo

Vincenzo Giova, detto Enzo, era un marittimo napoletano di 52 anni morto per un incidente sul lavoro lo scorso lunedì.

Enzo, originario dei Quartieri Spagnoli, era a bordo dell’eurocargo Ravenna, appartenente al gruppo Grimaldi, che di lì a poco avrebbe salpato per Salerno lasciando il porto di Catania. Durante le fasi di carico nel porto, qualcosa però sarebbe andato storto e Enzo sarebbe stato colpito da una catena mentre era impegnato con alcuni container.

Le ferite riportate si sono rivelate fatali per il 52enne dei Quartieri Spagnoli che, purtroppo, non ce l’ha fatta. Sul luogo sono intervenuti i militari della Guardia Costiera e il personale del 118 che purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare l’uomo.

Ora la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulla morte di Enzo: nel registro degli indagati ci sarebbe un portuale catanese di 60 anni impegnato nelle operazioni di scarico. La nave, invece, è stata bloccata al porto di Catania per ulteriori indagini.

Un dramma che ha duramente colpito i Quartieri Spagnoli e la famiglia di Enzo che lascia la moglie e quattro figli. Centinaia sono i messaggi da parte del mondo marittimo e di tutte le persone che hanno conosciuto il 52enne i quali ora sono stretti attorno alla famiglia.