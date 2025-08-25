Marigliano, stretta della Polizia Locale: 5 patenti ritirate in una settimana

MARIGLIANO – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Marigliano per contrastare l’uso del cellulare alla guida, una delle principali cause di distrazione e incidenti stradali. In soli sette giorni, gli agenti hanno ritirato cinque patenti, segno di un’attenzione costante e di un’applicazione rigorosa delle norme.

«Non possiamo abbassare la guardia – sottolinea il comandante Nacar – soprattutto alla luce delle recenti novità legislative. Questi controlli non devono essere considerati una routine, ma un’azione fondamentale per la sicurezza di tutti».

Il corpo di Polizia Locale di Marigliano, reduce da un periodo particolarmente difficile e caratterizzato da una carenza di organico, sta vivendo una fase di rilancio. Grazie all’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Bocchino e dell’assessore Allocca, sono in corso nuove assunzioni che permetteranno di rafforzare l’organico e creare squadre specializzate.

Questi nuovi nuclei potranno occuparsi non solo di polizia giudiziaria, ma anche di contrasto agli incivili che abbandonano rifiuti per strada, una piaga che il Comune intende combattere con fermezza.

Particolare attenzione resta puntata sul quartiere di Pontecitra, dove in passato il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti aveva raggiunto livelli preoccupanti. «Dopo le prime sanzioni, i casi sono in forte diminuzione – precisa Nacar – ma non possiamo permetterci di arretrare: la presenza sul territorio e l’attività di controllo sono essenziali per consolidare i risultati».

La linea tracciata è chiara: sicurezza stradale e decoro urbano sono priorità assolute per l’amministrazione e per il comando di Polizia Locale, che si prepara a un autunno di controlli serrati e interventi mirati per garantire ordine e rispetto delle regole.