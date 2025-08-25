Impennano come folli nella piazza di Ottaviano, due di San Giuseppe beccati grazie a un video

OTTAVIANO – Grazie al sistema di videosorveglianza comunale, la Polizia Municipale di Ottaviano ha individuato due giovani che, a bordo di una moto con marmitta particolarmente rumorosa, hanno turbato la quiete dei residenti di piazza Giovanni Paolo II. Le telecamere hanno immortalato le loro “esibizioni” notturne, che hanno suscitato l’irritazione di diversi abitanti.

Il veicolo è risultato intestato a un residente di San Giuseppe Vesuviano. L’uomo, come confermato dal Comune, sarà multato e convocato per chiarimenti. “Ad Ottaviano non vogliamo questa gente – ha commentato il sindaco Biagio Simonetti –. Chi non rispetta le regole e il diritto al riposo dei cittadini vada altrove”.

L’episodio rientra in un’attività più ampia di controllo e presidio del territorio avviata dall’amministrazione comunale, che nelle ultime settimane ha intensificato le verifiche nelle zone più frequentate. “Le telecamere non servono solo a reprimere episodi di microcriminalità, ma anche a tutelare la vivibilità quotidiana – ha aggiunto il primo cittadino –. Il senso civico parte dal rispetto per gli altri e dalle piccole regole”.

Particolarmente duro il richiamo del sindaco alle famiglie dei protagonisti della bravata: “I genitori si vergognino dell’educazione che trasmettono. È lì che nasce il rispetto per la comunità, non certo dal divertirsi a danno degli altri”.

Le autorità locali ricordano che la modifica delle marmitte per aumentarne il rumore è vietata dal Codice della Strada e può comportare sanzioni salate, oltre al sequestro del mezzo. “Il nostro obiettivo – ha concluso Simonetti – non è solo punire, ma far capire che Ottaviano è una città dove il rispetto reciproco viene prima di tutto”.

L’episodio, ripreso e diffuso anche sui social, ha ricevuto ampio sostegno da parte dei cittadini, che hanno apprezzato la rapidità dell’intervento.