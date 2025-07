Sant’Anastasia, rapina a pompa di benzina finisce in sparatoria

Nella notte scorsa ci sono stati spari e rapine tra Giugliano e Sant’Anastasia

A Sant’Anastasia i carabinieri sono intervenuti nel distributore di benzina Ayrton Petroli, in Via Pomigliano.

Poco prima dell’intervento due individui, in sella a uno scooter, avevano rapinato la stazione di servizio.

Nella vicenda è intervenuto un carabiniere fuori servizio che ha esploso un colpo d’arma da fuoco con la propria pistola d’ordinanza contro i due malviventi.

Uno dei due è rimasto ferito ad un piede ma sono riusciti lo stesso a scappare.

Tanta la paura nella città, date anche le vicende pericolose che ormai colpiscono sempre di più il territorio e i suoi cittadini.

A Giugliano, invece, in via G. Marconi 69, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania a seguito di una tentata rapina con esplosione di un colpo d’arma da fuoco.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che due persone abbiano cercato di rapinare un negozio di elettronica minacciando il proprietario con una pistola.

Date le resistenze della vittima, uno dei due rapinatori ha sparato un colpo d’arma da fuoco in aria, prima di darsi alla fuga.

Non ci sono feriti. I carabinieri hanno rinvenuto un bossolo calibro 7,65 e sono in corso le indagini.