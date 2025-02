Marigliano, “Seminari in città”: l’iniziativa PD

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

COMUNICATO STAMPA

MARIGLIANO. SEMINARI IN CITTÀ.

Il circolo cittadino del Partito Democratico si apre ad una iniziativa di ascolto e confronto sui temi che interessano la città.

Il circolo cittadino di Marigliano promuove un ciclo di incontri pubblici con tecnici, professionisti, cittadini e rappresentanti a vario titolo di enti ed istituzioni, per confrontarsi sulle attività e le proposte operative di un programma di azioni concrete a beneficio della città e del vissuto quotidiano dei cittadini.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere, discutere e canalizzare proposte, iniziative e visioni volte a fornire un contributo partecipato di idee capaci di concretizzarsi in azioni da mettere in campo.

L’appuntamento è alle 18:00 di giovedì 20 febbraio, presso il circolo cittadino in via Montevergine, 6 per il primo incontro:

Parole e pietre

Focus sulle azioni per lo sviluppo del centro storico

Il primo seminario formativo ha il suo focus sul centro storico e si pone come momento di ascolto e condivisione delle azioni, anche minime ed immediate, volte a promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del nucleo urbano che caratterizza la città.

Intergengono:

Gimmy Devastato (Architetto), Giuseppe Terracciano (Resp VI sett. Comune di Marigliano), Raffaele Coppola (Coordinatore distretto EIC Sarnese vesuviano)

Marigliano 15.02.2025​​​​​​​Antonio Sullo

​​​​​​​Segretario di circolo del Partito Democratico

​​​​​​