Marigliano, riparte Aula ICS: inaugurata la nuova sede dell’aula studio per i giovani del territorio

Marigliano. Nella serata di ieri, venerdì 10 novembre 2023, presso i locali della parrocchia Santa Maria delle Grazie, è stata inaugurata la nuova sede di “Aula ICS – Incontro, Confronto e Studio”, un’iniziativa promossa dai giovani dell’Azione Cattolica volta ad offrire uno spazio dedicato allo studio ed alla aggregazione di adolescenti e giovani.

Lanciata nel 2019 ed inizialmente ospitata nell’ex Chalet, grazie al supporto del parroco don Lino D’Onofrio, l’iniziativa riparte nei locali rinnovati della sala San Sebastiano, con ingresso dalla pittoresca Viella del Campanile.

“Un piccolo sacrificio, quello di privarsi di una sala da sempre molto utilizzata per le attività parrocchiali, compiuto con entusiasmo dalla comunità” ha affermato don Lino, “per venire incontro ad una esigenza di numerosi giovani studenti mariglianesi che nell’esperienza dell’Aula ICS aveva trovato una risposta concreta”.

A disposizione degli studenti più di 40 postazioni studio, connessione Wi-Fi e l’immancabile macchinetta del caffè, in un ambiente accogliente e colorato.

“L’Aula ICS è una iniziativa nata dai giovani per i giovani, portata avanti grazie al lavoro dei tanti volontari la animano” aggiunge Agostino Devastato, responsabile dei giovani di Azione Cattolica. “Si propone come stile le tre parole che compongono l’acronimo ICS: incontro, confronto e studio. Una possibilità di incontro fisico in tempi in cui gli incontri stanno diventando sempre più ‘solo’ virtuali.”

A partire da lunedì 13 novembre, l’Aula ICS accoglierà gli studenti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30.

Per ulteriori informazioni si possono consultare le pagine Facebook e Instagram di ‘Aula ICS’

