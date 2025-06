Marigliano, lotta ai rifiuti: sanzioni e denunce. Controlli intensificati a Pontecitra

A Marigliano prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti da parte della Polizia Locale. Le operazioni, già attive da mesi, stanno vivendo una nuova fase di intensificazione in attesa dell’arrivo del personale stagionale assegnato al progetto “Terra dei Fuochi”, che sarà impiegato nei servizi di monitoraggio ambientale e nella prevenzione dei roghi tossici.

Nel frattempo, le attività di videosorveglianza sono state potenziate, permettendo una maggiore capacità di intervento in tempo reale. Proprio grazie alla segnalazione di un cittadino attento al rispetto dell’ambiente, è stato individuato un veicolo in via Masseria Pantano mentre abbandonava rifiuti sulla pubblica via. Gli agenti, tempestivamente intervenuti, sono riusciti a risalire al responsabile, che è stato immediatamente sanzionato e denunciato per abbandono illecito di rifiuti.

Dal Comando della Polizia Municipale fanno sapere che i controlli, già capillari in diverse zone del territorio, saranno ulteriormente intensificati nell’area di Pontecitra. Qui, nelle prossime settimane, è previsto un presidio costante con pattugliamenti attivi fino a 10 ore giornaliere. A supporto delle attività, verrà anche rafforzata la rete di telecamere di sorveglianza, utile non solo per prevenire lo sversamento illecito ma anche per vigilare sul rispetto delle normative commerciali e igienico-sanitarie.

In parallelo, è stato annunciato un potenziamento del nucleo dedicato al controllo delle attività commerciali, per contrastare pratiche irregolari e garantire maggiore tutela alla cittadinanza.

L’Amministrazione comunale invita la popolazione a continuare a collaborare segnalando situazioni sospette, nella convinzione che solo con l’impegno congiunto di istituzioni e cittadini si possa tutelare l’ambiente e migliorare la qualità della vita urbana.