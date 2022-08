Marigliano, l’ex tracciato Circum diventa percorso stradale

Riceviamo e pubblichiamo

Aperta la strada realizzata sull’ex tracciato della Circumvesuviana.

“Si tratta – spiega il sindaco di Marigliano Peppe Jossa – di un’arteria utile a decongestionare la circolazione veicolare in una zona interessata soprattutto dalla presenza di scuole. Lungo la strada sono state previste, infatti, una pista ciclabile, delle aree verdi e dei marciapiedi. L’originaria funzione dell’ex tracciato sarà testimoniata dalla presenza dei due ponti, fortemente voluti dall’amministrazione comunale”.

“Si tratta del primo risultato cui seguirà quello che riguarda anche l’altro tratto del tracciato dell’ex Circum dove il cantiere è fermo perché la ditta incaricata prima del nostro insediamento è inadempiente. Sono in corso, infatti, le procedure che la legge ci consente per risolvere il contratto e per favorire la veloce ripresa dei lavori”, conclude Jossa.