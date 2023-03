Marigliano, ci ha lasciati il Maestro Salvatore Minale

Marigliano. Nel pomeriggio la notizia della morte di Salvatore Minale, tra i batteristi più noti della Campania e musicista di fama nazionale.

Una carriera spesa per la batteria, le percussioni e la musica; insieme ai Fratelli: “I Minale” che hanno animato in questi anni tante trasmissioni televisive ed hanno portato il nome della città di Marigliano in alto.

Salvatore era una persona speciale, buono e umile, sempre disponibile, silenzioso e introverso. Vantava tante collaborazioni nazionali e internazionali, da Lucio Dalla a Gino Paoli fino a Dionne Warwick.

Era legato da un lungo sodalizio musicale con la nota attrice e cantante Lina Sastri.