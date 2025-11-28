Marigliano, blitz nelle sale giochi tra alcol e slot: trovati pure lavoratori in nero

A Marigliano si intensificano i controlli della Polizia Municipale sulle attività commerciali, con particolare attenzione al rispetto delle normative amministrative. Gli agenti del nucleo operativo della polizia commerciale, coordinati dal comandante Emiliano Nacar, hanno segnalato all’autorità giudiziaria il titolare di un esercizio per non aver esposto la tabella dei giochi vietati, obbligatoria per legge. L’ esercente era in possesso di un apparecchiatura da giochi.

Segnalati ispettorato lavoro anche alcuni lavoratori in nero

“Questi interventi fanno parte delle iniziative che la Polizia Municipale di Marigliano sta portando avanti”, spiega il comandante Nacar, annunciando un ulteriore potenziamento dei controlli amministrativi. L’obiettivo è contrastare sul nascere possibili situazioni di rischio legate al gioco d’azzardo patologico.

Il comandante anticipa inoltre che verranno programmati controlli mirati nelle serate del sabato, con verifiche specifiche sulla somministrazione di alcolici ai minori. “La nostra priorità – sottolinea – è proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, a partire dai giovani”.