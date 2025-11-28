Pomigliano D’Arco, l’ ultimo saluto a Barbara Terracciano: questa mattina il rito funebre

Domenica 23 novembre la comunità di Pomigliano d’Arco è stata colpita da un tragico evento: la prematura scomparsa di Barbara Terracciano, trovata senza vita sulla pista ciclabile.

Restano molti dubbi sul caso. Sono diverse le ipotesi e supposizioni, ma prima dei risultati ufficiali delle autorità competenti non è possibile trarre alcuna conclusione. Sono già state raccolte tutte le prove necessarie e ora non resta che attendere gli esiti delle indagini.

Nel frattempo, i cittadini di Pomigliano d’Arco possono dare l’ultimo saluto a Barbara oggi, venerdì 28 novembre, presso la Casa Funeraria in via Aurora dalle 8:00 alle 10:30, e successivamente nella chiesa del Rosario, dove alle 11:00 sarà celebrato il rito funebre.

Barbara è ricordata da tutti come una donna estroversa e solare. La sua scomparsa ha profondamente scosso l’intera comunità, che continua a parlarne attendendo la verità che spera emerga il prima possibile