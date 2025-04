Marigliano al voto, Paolo Russo guiderà Cuore Civico

Marigliano, Paolo Russo guida Cuore civico: “A disposizione della mia città, la mia esperienza al servizio dei cittadini”

“Mi metto a disposizione della mia città, per vederla proiettata in una dimensione dove nessuno si sentirà escluso, dove prevarrà soltanto la logica del servizio al cittadino e dove ogni forma di illegalità e di prevaricazione dei diritti non troverà spazio. L’esperienza, la conoscenza e le relazioni che ho accumulato nella professione e nell’impegno politico diventeranno patrimonio di Marigliano per fare in modo che la sua storia, quella degli uomini e delle donne che l’hanno fatta grande, l’hanno difesa e l’hanno amata sia messa al riparo da ogni tentativo di piegarla. La vera forza sarà il gioco di squadra, l’entusiasmo delle centinaia di cittadini che con me ci hanno messo la faccia per perseguire l’obiettivo di ridisegnare la città dove vogliamo vivere, la città che non è costretta a dover lasciare andare via i propri figli. Le sensibilità di ciascuno dei candidati che hanno voluto far nascere un nuovo patto con la città, un patto di cura, di ascolto e di sviluppo sostenibile, saranno la garanzia di una visione mai parziale ma calibrata sulle esigenze reali della comunità”: è Paolo Russo, oculista al Monaldi ed una consistente esperienza accumulata nei banchi della Camera dei deputati, il candidato alla guida della coalizione “Cuore civico” con le liste Fare Democratico, Paolo Russo Sindaco, Fratelli per Marigliano, Il Centro – Tempi nuovi per Marigliano, La Città che vogliamo e Oggi Paolo Russo sindaco.

Si tratta di un’alleanza che raccoglie l’esperienza dell’amministrazione comunale uscente e la valorizza grazie a nuove sinergie e soprattutto grazie all’apporto ed al contributo di quanti hanno scelto di mettere a disposizione impegno, competenza e passione per dare a Marigliano nuovo slancio e nuova vitalità.