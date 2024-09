Manita al Palermo: Napoli sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore

Al Maradona è un giovedì sera di festa: il Napoli rifila una cinquina al Palermo e stacca il pass per gli ottavi di Coppa Italia, nei quali affronterà la Lazio. Conte decide, per l’occasione, di dare spazio a chi ha giocato meno e la scelta ripaga alla grande. La squadra entra in campo con grande spirito agonistico, prendendo la partita molto sul serio, e chiude la pratica già nel primo tempo grazie ad un super Ngonge.

A dire il vero sono molte le note liete, partendo da Neres che ha dimostrato a suon di dribbling e giocate efficaci perché sarà un protagonista del Napoli del futuro. Altro calciatore che ha ben figurato è stato Gilmour: davvero notevoli la sua visione e la sua capacità di giocare sempre il pallone massimo a due tocchi. Abbiamo finalmente visto anche Rafa Marin, che si è ben comportato nella fase iniziale della partita, mentre a risultato acquisito si è lasciato andare a qualche distrazione di troppo in fase di impostazione.

Come ha detto mister Conte, la prestazione di ieri è stata importante, ma guai a montarsi la testa: il cammino è ancora lungo e in tal senso la sfida contro il Monza di domenica può aiutare a capire come la squadra è in grado di gestire impegni ravvicinati.