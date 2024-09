Giornata Europea delle Lingue 2024: un evento a cura dello EUROPE DIRECT del Comune di Napoli

Nella mattinata del 26 settembre il Centro Europe Direct del Comune di Napoli ha celebrato la Giornata Europea delle Lingue realizzando un evento di sensibilizzazione e informazione, intitolato EDL #GiornataEuropeadelleLingue 2024 – “Languages for peace”. L’iniziativa ha posto l’accento sull’importanza e sul valore della diversità linguistica nell’Unione europea, nonchè sulle competenze, linguistiche e non solo.

Ricordiamo che la prima Giornata europea delle lingue è stata celebrata nel corso dell’anno europeo delle lingue europee del 2001, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dell’apprendimento delle lingue, promuovere la diversità linguistica del vecchio continente e incoraggiare lo scambio interculturale. Da allora ogni anno vengono organizzati una serie di eventi in tutti gli stati membri, ma anche in altri Stati del mondo, volti proprio a richiamare l’attenzione sul plurilinguismo e sul ricco multiculturalismo che contraddistinguono l’Europa.

Questo il senso della giornata realizzata presso la sede dell’ED Napoli. Erano presenti in sala le delegazioni di studenti di due Istituti: l’I.I.S. “R. Scotellaro” di S. Giorgio a Cremano (Na) e l’I.S.S. “G. Siani” di Napoli.

La giornata si è aperta con i saluti del dott. Michele Cangianiello, responsabile dello

EUROPE DIRECT del Comune di Napoli, che ha spiegato il senso dell’iniziativa di quest’anno, che pone l’accento sul tema della pace. Infatti “Lingue per la pace” è il motto adottato per l’edizione di quest’anno dal Consiglio d’Europa, per sottolineare quanto la diversità linguistica e l’educazione linguistica possano svolgere un ruolo chiave nella promozione di una cultura di pace, convivenza e democrazia. La giornata è successivamente entrata nel vivo con la tenuta di vari “tavoli di conversazione” in differenti lingue europee, il tutto grazie al supporto di volontarie del Corpo Europeo di Solidarietà e della tirocinante Erasmus+ dello Europe Direct. I presenti sono stati invitati a dividersi in gruppi ristretti per provare a praticare la lingua con un’attività di circa un’ora, acquisendo i primi rudimenti e ricevendo consigli e risorse utili per un successivo approfondimento. I tavoli sono stati tenuti dalle volontarie Tinatin Pichkhadze (per la lingua georgiana), Ilona Snieda e Wiktoria Zakrocka (tavolo in lingua polacca), Victoria Swart (tavolo in lingua danese), Celia Rodríguez-Bermejo (lingua spagnola) e dalla tirocinante Europe Direct Jana Kustovinov (tavolo in lingua tedesca).

Al termine dell’attività i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione alla EDL, edizione 2024 e sono stati annunciati i prossimi workshop di lingua (gratuiti) che saranno tenuti sempre alla sede dello Europe Direct in Via Egiziaca a Pizzofalcone 75, II Piano.

L’attività rientra nel Piano di Comunicazione 2024 del Centro EUROPE DIRECT del Comune di Napoli, cofinanziato dalla Commissione Europea e gestito dall’Area Gabinetto del Sindaco del Comune di Napoli con i partner progettuali Cosvitec Università & Impresa e l’associazione Noi@Europe.

Per informazioni scrivere a europedirect@comune.napoli.it, telefonare allo 0817956535 o visitare il sito www.comune.napoli.it/europedirect