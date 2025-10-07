Malore sulla stazione di Gianturco: treni bloccati

Interruzione sulla tratta Caserta–Napoli Campi Flegrei per malore di un passeggero

Stamattina il treno regionale Trenitalia partito da Caserta e diretto a Napoli Campi Flegrei ha subito un’interruzione alle ore 8:14.

A causa di un malore accusato da un passeggero, la linea è stata momentaneamente bloccata a Gianturco e resterà interrotta fino all’arrivo dei soccorsi.

La situazione ha causato disagi e ha innervosito alcuni passeggeri, che hanno inveito contro il personale di bordo. Centinaia di studenti presenti sul treno sono stati costretti a scendere e a cercare un altro mezzo per raggiungere Napoli.

“Non è la prima volta che succede un evento del genere. Spesso la tratta viene interrotta: certe volte è meglio spostarsi in macchina”, dichiara una studentessa presente sul treno.

Fortunatamente la maggior parte dei passeggeri è riuscita a proseguire il viaggio prendendo il treno diretto a Pozzuoli, che, essendo un metropolitano, condivideva diverse fermate con quello interrotto. Tuttavia, qualcuno è rimasto alla stazione a causa del sovraffollamento di quest’ultimo mezzo, intanto la tratta resterà interrotta.