Nola, tragedia sfiorata al Vulcano Buono: cade mentre lavora, grave un operaio 53enne

Stava svolgendo un turno di lavoro come tanti altri, impegnato nel montaggio di scaffali all’interno di un magazzino in allestimento al Vulcano Buono di Nola, quando all’improvviso è precipitato nel vuoto. Ora un operaio di 53 anni, residente in provincia di Foggia, lotta per la vita all’ospedale del Mare di Napoli.

L’incidente si è verificato nella serata di lunedì all’interno di un locale destinato a ospitare un nuovo punto vendita. Le prime ipotesi indicano una caduta da circa due metri, forse a causa di una perdita di equilibrio o di un cedimento della struttura. I colleghi, sotto choc, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, ha stabilizzato il ferito e lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale di Nola. In nottata, vista la gravità delle condizioni, l’uomo è stato trasferito a Napoli, dove i medici gli hanno riservato la prognosi.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Asl Napoli 3 Sud, specializzati nella sicurezza sui luoghi di lavoro, che hanno avviato le indagini. Parte dell’impalcatura e del materiale tecnico utilizzato è stato posto sotto sequestro per consentire una verifica approfondita.

Gli investigatori stanno cercando di capire se l’operaio stesse utilizzando i dispositivi di protezione individuale e se l’area fosse correttamente messa in sicurezza.

L’episodio ha destato grande apprensione tra i dipendenti e gli addetti alle attività notturne del centro commerciale. Una caduta di pochi metri che, in un attimo, ha trasformato una serata di lavoro in una corsa disperata contro il tempo per salvare una vita.