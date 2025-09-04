L’ex sindaco di Ottaviano console onorario del Kirghizistan

L’ex sindaco di Ottaviano (dal 2013 al 2022) Luca Capasso nella fiornata di oggi, 4 settembre 2025, ha ottenuto la nomina a console onorario del Kirghizistan, repubblica parlamentare dell’Asia Centrale.

“Ci sono momenti nella vita in cui un traguardo diventa anche un nuovo inizio. Oggi vivo con emozione e gratitudine uno di questi momenti: la mia nomina a Console Onorario della Repubblica del Kirghizistan. Un incarico che accolgo con senso di responsabilità e impegno, nella convinzione che il dialogo e la cooperazione internazionale siano strumenti fondamentali per costruire ponti tra culture, economie e popoli.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento:

Alla Repubblica del Kirghizistan per la fiducia accordata;

Al Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, per il costante supporto alla diplomazia economica e culturale italiana;

Al Senatore Franco Silvestro, per il contributo decisivo alla realizzazione di questo importante traguardo;

All’On. Fulvio Martusciello, per il sostegno e la stima dimostrati.

Questa nomina rappresenta non solo un riconoscimento, ma anche una sfida: lavorerò con determinazione per rafforzare i rapporti tra l’Italia e il Kirghizistan, promuovendo nuove opportunità di collaborazione in ambito economico, culturale e istituzionale. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante passo.”

Con questa carica, Luca Capasso rappresenta un sostegno, ma soprattutto un punto di riferimento per assistere i cittadini in caso di difficoltà, promuovere relazioni economiche e culturali e favorire i rapporti tra Italia e Asia.