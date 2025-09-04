Addio icona di stile, è morto Giorgio Armani

Il gruppo Armani – noto anche per essere sponsor tecnico del Napoli con il brand EA7 – ha diffuso un comunicato intriso di commozione per annunciare la scomparsa del fondatore e guida storica Giorgio Armani, spentosi all’età di 91 anni.

«Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire», recita la nota ufficiale.

Figura iconica della moda internazionale, Armani ha saputo trasformare la sua visione in un universo creativo capace di influenzare non solo il settore dell’abbigliamento, ma anche il lifestyle e la cultura contemporanea. Dotato di uno sguardo sempre proiettato in avanti, ha unito rigore e sensibilità, mantenendo un legame profondo con le persone e con la sua città, Milano.

L’azienda, che nel 2025 celebra cinquant’anni di attività, sottolinea come l’indipendenza di pensiero e di azione sia stata la cifra distintiva del fondatore. La sua filosofia continuerà a essere il punto di riferimento per il futuro del brand, grazie all’impegno della famiglia e di tutti i collaboratori.

«In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore», conclude il messaggio del gruppo.