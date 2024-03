Le Iene a Marigliano, è caos: inseguono un truffatore che poi scappa. Intervenuti anche i Carabinieri

Nella giornata di ieri a Marigliano è arrivato un inviato della trasmissione di Italia 1 “Le Iene” e ha letteralmente bloccato le strade del paese.

Siamo in centro a Marigliano dove ieri un inviato de Le Iene si è presentato con una troupe per svolgere il proprio lavoro, ovvero inseguire e denunciare a livello sociale un noto individuo del posto che pare commetterebbe un bel po’ di truffe. L’uomo è evidentemente fuggito appena si è reso conto di essere sotto i riflettori mentre l’inviato cercava disperatamente di inseguirlo per avere chiarimenti.

Niente di fatto dunque, tutta la troupe è rimasta purtroppo a mani vuote, almeno per il momento, mentre nel frattempo a Marigliano si generava il caos: un mucchio di auto, infatti, si sono ritrovate accalcate per strada in un ingorgo senza fine, al punto che i Carabinieri appena accorsi sono stati costretti a richiamare tutti all’ordine e portarli presso i loro uffici.