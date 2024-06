La new era può finalmente cominciare: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli

Da una settimana a questa parte era atteso questo momento, che è finalmente arrivato: Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli.

Si compone dunque un altro tassello della ricostruzione del Napoli, dopo l’annuncio dell’arrivo del ds Manna. Il tecnico ex Juve e Inter ha firmato un contratto triennale da circa 6,5 milioni all’anno più bonus senza clausole di uscita, come si era vociferato in precedenza; da definire il suo staff, anche se la presenza di Lele Oriali nelle vesti di team manager sembra certa.

L’arrivo di Conte è un importante indicatore delle ambizioni del presidente De Laurentiis: il disastro della scorsa stagione lo ha colpito (soprattutto dal punto di vista economico) e lo ha convinto ad affidarsi a gente competente che mastica calcio. Ora è indispensabile che ADL accontenti il mister sul mercato, in modo che possa costruire una squadra a sua immagine e somiglianza, capace di riportare il Napoli dove merita di stare.