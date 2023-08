Jazz e suoni d’Oriente, concerto targato Arci Somma alla Casa del Popolo

L’Associazione Arci Somma Vesuviana, da sempre impegnata nella promozione della cultura e degli scambi culturali tra i popoli, è lieta di presentare un evento straordinario che trasporterà il pubblico in un mondo di suoni e emozioni uniche. Il 7 settembre, alle ore 21:00 presso la Casa del Popolo in Via Campane n.2, avrà luogo un concerto eccezionale: il gruppo Nubras, un ensemble internazionale che fonde armoniosamente la musica classica, il jazz e le affascinanti tradizioni sonore dei Balcani e del Medio Oriente.

Nubras, un trio d’archi al femminile accompagnato da sassofono, fisarmonica e percussioni, nasce nel 2022 con l’obiettivo di costruire un ponte tra generi musicali diversi e di esplorare le connessioni tra le culture musicali di diverse regioni. L’ensemble è frutto di esperienze uniche vissute durante i viaggi nell’Europa dell’Est, in particolare in Macedonia, Romania, Bulgaria, Grecia e Libano. Da queste esperienze, Nubras attinge ispirazione e vitalità per creare un’esperienza musicale coinvolgente e avvincente. Il concerto sarà un viaggio emozionante attraverso brani originali e appassionanti arrangiamenti di danze bulgare, suite rumene, pezzi tradizionali serbi e macedoni e affascinanti melodie arabe. Un vero e proprio tripudio di suoni e stili, che daranno vita a una autentica fanfara d’archi. Il nome “Nubras” in arabo significa “persona coraggiosa con una lanterna”, rappresentando il desiderio del gruppo di aprire nuove strade musicali audaci ed innovative.

L’Associazione Arci Somma è entusiasta di presentare Nubras come un esempio tangibile della sua missione di promuovere l’incontro tra culture diverse attraverso l’arte e la musica. Questo concerto sarà un’opportunità per il pubblico di immergersi in una varietà di emozioni e sensazioni, spaziando dalla gioia festosa a quadri intimi che richiamano l’atmosfera di villaggi dell’Est Europa e del Mediterraneo.