Circumvesuviana, ripresa col botto: corse cancellate per guasto a San Giorgio

Problemi di tensione elettrica: saltano alcune corse sulla tratta Napoli-Torre Annunziata della Circumvesuviana.

Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere come “causa problemi di tensione elettrica dipendenti da Enel presso l’impianto di San Giorgio a Cremano”, i treni delle ore 7:08 da Napoli per Torre Annunziata, delle 7:21 da Torre Annunziata per Napoli e delle 7:57 da Torre Annunziata per Napoli oggi sono soppressi.

Il disagio si era già manifestato nel pomeriggio di ieri, quando erano state annullate complessivamente otto corse sempre tra Napoli e Torre Annunziata. Ad acuire le difficoltà legate agli spostamenti con le linee vesuviane gestite da Eav anche la soppressione, causa avaria, del treno partito da Sorrento alle 7:02 e che è stato annullato da Torre Annunziata a Napoli. A cause delle avverse condizioni meteo, inoltre, attualmente il servizio funiviario del Monte Faito risulta al momento sospeso.