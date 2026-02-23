Somma Vesuviana, nella Chiesa di S. Pietro la presentazione del dipinto “Gesù in casa di Simone”

Riceviamo e pubblichiamo:

La Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo presenta il dipinto “Gesù in casa di Simone” di Giovan Lorenzo Firello

Somma Vesuviana, 23 febbraio 2026 – La Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo è lieta di invitare la cittadinanza all’evento culturale e spirituale “Luce sull’opera”, in programma lunedì 23 febbraio 2026 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo in via San Pietro, a Somma Vesuviana.

L’iniziativa propone un momento di approfondimento artistico e di riflessione spirituale attorno al dipinto “Gesù in casa di Simone”, opera di Giovan Lorenzo Firello (Afragola 1510–1583), testimonianza significativa del patrimonio storico-artistico del territorio.

Il programma della serata prevede:

Ore 18:30 – Dialogo con il dipinto, a cura di Domenico Russo, per guidare i presenti alla scoperta degli aspetti iconografici, teologici e storici dell’opera.

Ore 19:00 – Celebrazione Eucaristica in suffragio delle anime dei defunti, presieduta da Don Nicola De Sena, Parroco e moderatore della Comunità Interparrocchiale San Pietro – San Michele – San Giorgio in Somma Vesuviana (Diocesi di Nola).

A seguire, breve visita ai locali della Confraternita, con cenni storici sull’istituzione e sulla sua presenza nel tessuto religioso e sociale cittadino.

“Luce sull’opera” si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico e spirituale promosso dalla Confraternita, con l’intento di coniugare fede, arte e memoria storica in un dialogo aperto alla comunità.

La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.

Sede dell’evento:

Chiesa di San Pietro Apostolo

Via San Pietro – Somma Vesuviana (NA)