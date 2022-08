Incidente tra Striano e Palma, Carmine muore a 39 anni

San Valentino Torio piange la scomparsa del giovane imprenditore Carmine Celentano avvenuta a seguito di un incidente stradale.

Il 39enne è deceduto nella giornata di ieri in ospedale dopo un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Striano e Palma Campania. Un impatto fatale per il ragazzo che si trovava a bordo della sua moto quando ha improvvisamente impattato contro un camion per cause ancora da chiarire. Le ferite riportate purtroppo non gli hanno lasciato scampo, il ragazzo è morto a soli 39 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e conoscenti e del sindsco di San Valentino unitamente all’amministrazione comunale che hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia.

“Un imprenditore serio e rispettoso e una persona sempre disponibile nei confronti di tutti” sono queste le parole che tutti rivolgono a Carmine in una giornata di lutto per l’intera comunità di San Valentino e non solo.