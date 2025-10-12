Incidente nella notte a Lucrino, muore 36enne

Una notte di silenzio e di dolore ha avvolto Pozzuoli. In località Lucrino, un terribile incidente ha portato via la vita di M.B., 36 anni, originario della città flegrea. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto mentre rientrava a casa. In pochi istanti, tutto è finito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire le cause del sinistro, ma al momento l’unica certezza è la tragedia di una vita spezzata troppo presto.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando attoniti amici e conoscenti. «Non ci credo, ieri ci siamo sentiti», scrive qualcuno sui social. In tanti si stringono alla famiglia in queste ore difficili, ricordando M.B. come un ragazzo semplice, legato alla sua terra e ai suoi affetti.

Lucrino si risveglia oggi con un senso di vuoto e di impotenza, di fronte a un’altra giovane vittima della strada. Ogni croce sull’asfalto racconta una storia, un sogno interrotto, una famiglia distrutta.

Pozzuoli si ferma per un istante a riflettere su quanto fragile possa essere la vita, e su quanto sia necessario guidare con prudenza, in ogni momento.