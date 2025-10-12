Sorpreso dalla Polizia Municipale ad incendiare rifiuti, denunciato ad Acerra

ACERRA – Sorpreso ad incendiare rifiuti, denunciato. E’ quanto risulta dal controllo del territorio effettuato dal Comando di Polizia Municipale che questa mattina ha portato una pattuglia ad intervenire in via dei Borboni ad Acerra nell’ambito delle attività di prevenzione dei fenomeni illeciti legati ai rifiuti effettuate insieme ai militari dell’Esercito Italiano. Qui gli agenti hanno scoperto che un uomo del posto aveva appena appiccato il fuoco ad un cumulo di sterpaglie e di mobili appena depositati lì in maniera illegale.

I rifiuti erano ammassati in un’area di circa 300 mq che è stata sottoposta a sequestro. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria a seguito di accertamento di combustione e deposito incontrollato di rifiuti, in violazione agli artt. 256 bis c.1 ed artt. 192 c.1 e 255 c.1 del D,Lgs n.152/06.

“Continua il presidio del territorio in linea con le indicazioni dell’amministrazione comunale per il contrasto ai reati in materia ambientale. Confido nella collaborazione dei cittadini affinchè osservino le regole di un corretto conferimento dei rifiuti in quanto occorre l’impegno di tutti per una città più pulita e più vivibile” sottolinea il sindaco Tito d’Errico.