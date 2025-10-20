Inaugurato l’impianto di compostaggio a Pomigliano d’Arco

Giornata di inaugurazioni per Pomigliano d’Arco: dopo la cerimonia della posa della prima pietra per l’ospedale di comunità, si è tenuta anche l’inaugurazione del nuovo impianto di compostaggio.

Si tratta di una realtà molto importante per la città e per i comuni limitrofi: non avendo un impianto simile nelle vicinanze, l’umido raccolto viene esportato altrove, con un conseguente aumento dei costi di smaltimento. «Era un problema di dimensioni bibliche per la quantità di rifiuti da smaltire», ha dichiarato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Grazie alla presenza di un impianto di compostaggio, sarà possibile gestire autonomamente l’umido e ridurre le tasse per lo smaltimento. Inoltre, la struttura consentirà anche la produzione di biogas, contribuendo così alla produzione di energia.

L’impianto sorge in via Passatiello, la strada che collega Pomigliano ad Acerra. Si tratta di una struttura tecnologicamente avanzata: l’entrata in funzione è prevista per la prossima primavera.

fonte copertina: IG @bosketto