Pomigliano d’Arco: inaugurati i lavori per la Casa di Comunità, l’Ospedale di Comunità e il COT

Pomigliano d’Arco compie un passo importante verso un nuovo modello di sanità territoriale. Questa mattina, 20 ottobre, alle ore 10:30, in via Cosimo Miccoli, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione della Casa di Comunità, dell’Ospedale di Comunità e del COT (Centro Operativo Territoriale).

La nuova struttura sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini che necessitano di un primo soccorso, di cure ambulatoriali o di assistenza successiva a un ricovero ospedaliero. L’obiettivo è alleggerire il carico degli ospedali tradizionali, offrendo un servizio più vicino alle persone e garantendo tempi di risposta rapidi e cure adeguate.

Un ruolo centrale sarà ricoperto proprio dal COT, il Centro Operativo Territoriale, che consentirà di mettere in contatto immediato pazienti e operatori sanitari per attivare rapidamente i percorsi di cura più appropriati. Il centro offrirà servizi diagnostici come radiografie, prime cure e interventi ambulatoriali, evitando le lunghe attese tipiche dei pronto soccorso ordinari e migliorando la presa in carico sul territorio.

Alla cerimonia erano presenti le autorità locali e regionali, tra cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha sottolineato l’importanza strategica di questo progetto:

“Questa struttura rappresenta una rivoluzione per la qualità della vita dei cittadini. È una delle realtà più importanti che abbiamo messo in campo e segna un passo decisivo verso una sanità più efficiente e accessibile”.

I lavori, iniziati ufficialmente oggi, dovrebbero concludersi tra giugno e luglio del 2026, segnando così l’apertura di un presidio sanitario moderno e funzionale, pensato per rispondere in modo concreto ai bisogni del territorio.

È stata una giornata di novità per la Città di Pomigliano d’Arco in quanto il Presidente della Regione, un’ora dopo si sarebbe spostato per l’inaugurazione dell’impianto di compostaggio

Fonte copertina: IG @bosketto