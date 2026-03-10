martedì, Marzo 10, 2026
16.9 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
354

Si toglie la vita in ospedale dopo l’aggressione sul bus

Redazione1
di Redazione1

 

Si conclude con un drammatico epilogo la vicenda dell’uomo accusato della violenta aggressione avvenuta su un autobus a Napoli. Antonio Meglio, arrestato dopo l’accoltellamento della penalista napoletana Alessia Viola, è morto dopo aver compiuto un gesto estremo mentre era ricoverato in ospedale.

L’episodio che aveva portato al suo arresto risale a giovedì scorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe attaccato la donna con un coltello mentre si trovavano a bordo di un autobus in via Simone Martini. L’aggressione, avvenuta senza un apparente motivo, aveva provocato grande allarme.

Fermato dai carabinieri poche ore dopo, Meglio era stato accusato di lesioni gravi, sequestro di persona e deturpamento di luogo di culto. Successivamente era stato trasferito all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per essere sottoposto a cure a causa di evidenti problemi psichiatrici.

Nella mattinata precedente alla morte aveva partecipato all’interrogatorio di garanzia davanti al giudice, durante il quale aveva provato a spiegare la propria versione dei fatti. In quell’occasione aveva parlato apertamente del suo stato di fragilità psicologica, sostenendo di essere vittima di una presunta congiura organizzata da persone non identificate.

La sua difesa è affidata all’avvocato Gianluca Sperandeo, che ha già annunciato l’intenzione di depositare un esposto per chiarire le circostanze della morte.

Secondo quanto emerso finora, Meglio era ricoverato in un reparto psichiatrico dell’ospedale. Nonostante ciò, durante la notte sarebbe riuscito a togliersi la vita impiccandosi con le lenzuola del letto.

L’uomo aveva già manifestato comportamenti autolesionistici subito dopo l’arresto, tentando di ferirsi con un oggetto che aveva con sé.

Il decesso è stato registrato alle 21.40. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per consentire ulteriori accertamenti e ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

Boscofangone, rimossi i rifiuti lungo la SP87 dopo la diffida del Comune

0
Riceviamo e pubblichiamo Sono stati rimossi i rifiuti abbandonati...
Calcio

Il punto sulla corsa Champions

0
A 10 giornate dal termine del campionato e dopo...
Avvenimenti

Pomigliano D’Arco, Il Liceo Imbriani trionfa al Certamen di Greco a Molfetta

0
Si è svolta il 26 febbraio la competizione del...
Avvenimenti

20 medaglie per la Fitness Trybe: si punta alla fase interregionale

0
Nella giornata di ieri, 9 marzo, si è svolta...
Generali

Lavoro e divario di genere: in Italia 7,7 milioni di donne fuori dal mercato

0
All’indomani della Giornata internazionale delle donne, i dati sul...

Argomenti

Comunicati Stampa

Boscofangone, rimossi i rifiuti lungo la SP87 dopo la diffida del Comune

0
Riceviamo e pubblichiamo Sono stati rimossi i rifiuti abbandonati...
Calcio

Il punto sulla corsa Champions

0
A 10 giornate dal termine del campionato e dopo...
Avvenimenti

Pomigliano D’Arco, Il Liceo Imbriani trionfa al Certamen di Greco a Molfetta

0
Si è svolta il 26 febbraio la competizione del...
Avvenimenti

20 medaglie per la Fitness Trybe: si punta alla fase interregionale

0
Nella giornata di ieri, 9 marzo, si è svolta...
Generali

Lavoro e divario di genere: in Italia 7,7 milioni di donne fuori dal mercato

0
All’indomani della Giornata internazionale delle donne, i dati sul...
Politica

Somma Vesuviana, Tommaso Sodano : “La sinistra torni a parlare al cuore di Somma”

0
Di seguito una riflessione di Tommaso Sodano sulla situazione...
PERstradaPERcaso

PERstradaPERcaso, L’alice che sfidò il destino…

0
Una mattina davanti al mercato ittico di Napoli diventa...
Cronaca

Marigliano, lotta all’abusivismo al mercato del lunedì: sequestri e sanzioni da 5mila euro

0
Proseguono le operazioni di contrasto all’abusivismo commerciale nell’area del...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Pomigliano D’Arco, Il Liceo Imbriani trionfa al Certamen di Greco a Molfetta
Articolo successivo
Il punto sulla corsa Champions
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996