martedì, Marzo 10, 2026
16.9 C
Napoli
Comunicati Stampa
tempo di lettura:1 min
53

Boscofangone, rimossi i rifiuti lungo la SP87 dopo la diffida del Comune

Federica Catapano
di Federica Catapano

Riceviamo e pubblichiamo

Sono stati rimossi i rifiuti abbandonati nell’area di Boscofangone, lungo l’Alveo Gaudo e la bretella della SP87. Un intervento che ha permesso di restituire decoro a una zona più volte segnalata per la presenza di sversamenti abusivi.

La pulizia dell’area effettuata dalla SMA, per conto della Regione Campania, è stata avviata dopo la diffida formale del Comune di Nola, che ha imposto agli enti competenti di intervenire per la rimozione dei rifiuti e la messa in sicurezza del sito. L’iniziativa è stata portata avanti in sinergia con la dirigente dell’area tecnica del Comune di Nola, Annunziata Lanzillotta.

Il tratto stradale  negli ultimi tempi era diventato un punto critico per l’abbandono di rifiuti di ogni genere, con evidenti conseguenze di degrado ambientale e di disagio.

Nel frattempo la strada è stata completamente chiusa al traffico, proprio per evitare nuovi sversamenti e impedire che l’area possa essere nuovamente utilizzata come discarica abusiva.

La chiusura della strada non ha carattere definitivo, ma rappresenta una misura temporanea, adottata per evitare nuovi sversamenti di rifiuti. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Ruggiero sta infatti lavorando, di concerto con Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania, al ripristino della strada e alla conseguente riapertura della circolazione, trattandosi di una bretella di collegamento di fondamentale importanza per il territorio.

“Era una situazione che non potevamo più tollerare. Grazie alla nostra netta presa di posizione – dichiara l’assessore all’Ambiente Vincenzo Scolavino –  abbiamo ottenuto la rimozione dei rifiuti e la pulizia dell’area. Parliamo di uno scempio ambientale che offende il territorio e crea disagi ai cittadini”.

“L’operazione di pulizia è un primo importante passo, ma – aggiunge Scolavino –  è necessario intervenire anche sulle cause che determinano l’allagamento della strada, per fare in modo che torni ad assolvere la propria funzione e soprattutto per strapparla definitivamente al degrado”.

In evidenza questa settimana

Calcio

Il punto sulla corsa Champions

0
A 10 giornate dal termine del campionato e dopo...
Cronaca

Si toglie la vita in ospedale dopo l’aggressione sul bus

0
  Si conclude con un drammatico epilogo la vicenda dell’uomo...
Avvenimenti

Pomigliano D’Arco, Il Liceo Imbriani trionfa al Certamen di Greco a Molfetta

0
Si è svolta il 26 febbraio la competizione del...
Avvenimenti

20 medaglie per la Fitness Trybe: si punta alla fase interregionale

0
Nella giornata di ieri, 9 marzo, si è svolta...
Generali

Lavoro e divario di genere: in Italia 7,7 milioni di donne fuori dal mercato

0
All’indomani della Giornata internazionale delle donne, i dati sul...

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

