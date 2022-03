Giovane di Marigliano fermato con 83 dosi nelle palazzine di Cisterna

CASTELLO DI CISTERNA – Shop della droga lungo la strada intitolata a Totò: 28enne arrestato dai Carabinieri

Ancora droga, ancora un arresto dei Carabinieri della Sezione operativa di Castello di Cisterna.-

Questa volta a finire in manette è Wilson Cervone*, 28enne di Marigliano già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno controllato in Via Antonio De Curtis, dove il cemento del complesso “ex legge 219” prevale sulle chiazze di colore giallo e rosso di alcuni terrazzini.

Addosso aveva droga, di tre varietà differenti. Molte dosi: 60 di crack, 14 di marikuana e 9 di hashish. E nelle tasche, piegata in uno spesso mazzetto di banconote di piccolo taglio la somma di 830 euro, provento evidente di una fiorente attività illecita

Cervone è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e poi sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

*Wilson Cervone nato a Napoli il 13 ottobre 1993, residente a Marigliano