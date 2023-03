Giornata Mondiale dell’Acqua a Madonna dell’Arco: una settimana di eventi

Sant’Anastasia – Terre di Campania APS organizza a Sant’Anastasia, presso il Santuario della Madonna dell’Arco, una settimana di eventi, dal 16 al 22 marzo, per la Giornata Mondiale dell’Acqua che cade il 22 marzo 2023. L’Associazione Terre di Campania celebra il World Water Day per il quarto anno, facendo proprio il Claim che l’Organizzazione statunitense ha scelto quest’anno per spingere sull’acceleratore del cambiamento.

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” (Mahatma Gandhi), perché sono le azioni quelle che contano. Insieme con la Comunità dei Padri Domenicani del Santuario, Terre di Campania, chiama ancora una volta a raccolta artisti e studenti per creare un racconto per immagini e portarlo in cammino, al fine di condividere idee ed azioni per custodire l’Acqua. Questa risorsa preziosa ed indispensabile per la vita di ogni essere vivente ha infatti ispirato a Giuseppe Ottaiano una di quelle idee visionarie destinate spesso ad essere motrici di cambiamento: parlare dell’acqua non attraverso slogan, marce, convegni etc. mezzi tutti utili e da tempo adoperati, ma attraverso la BELLEZZA, che riesce a smuovere gli animi e le menti più restii.

Nasce nel 2019 un’installazione artistica, Gocce d’Acqua, composta da sagome di gocce in legno, che artisti e studenti degli Istituti d’Arte della Campania hanno dipinto. L’installazione, che oggi consta di oltre 1600 opere, ha “viaggiato” portando il suo messaggio anche durante il periodo della Pandemia da Covid _19, dando vita a filmati che hanno raccontato l’impegno per la conoscenza, tutela, salvaguardia e custodia dell’Acqua, secondo quanto raccomandato da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’.

L’ultima tappa in occasione del ROME WATER DIALOGUE Special Event on the road to the 2023 UN Water Conference, alla sede FAO di Roma il 29 novembre 2022, quando il Direttore della Divisione FAO Land and Water, Mr Li Lifeng, ha conferito un riconoscimento al Progetto Gocce d’Acqua per il lavoro svolto nella diffusione della Cultura dell’Acqua.

Se la Bellezza dell’Arte Pittorica ha messo insieme, al di là dell’importanza e dei ruoli, artisti affermati, anche all’estero, e studenti, le cui “Figlie dell’Acqua” inaugureranno, il 16 marzo, la settimana dedicata all’Acqua, quest’anno una nuova forma d’Arte si aggiunge alla Pittura: la Musica. L’acqua possiede in sé suoni che compongono un murmure canto universalmente amato. In occasione delle celebrazioni per il World Water Day, il Collettivo Artistico Vesuviano, diretto da Mikele Buonocore, presenterà il 18 marzo, e lo riproporrà il 22, il Recital “ACQUA – Goccia a Goccia”, con canzoni inedite i cui testi hanno visto il contributo del musicista Toto Toralbo e del giornalista e scrittore Carlo Avvisati.

Al Collettivo si aggiunge, e lo precede nel calendario degli eventi, l’ensemble musicale per le Green Skills del Liceo Bruno Munari di Acerra, che si esibirà giovedì 16 marzo in un concerto che spazierà da brani intramontabili della musica classica fino a canzoni ormai iconiche della cultura popolare contemporanea.

Mercoledì 22 marzo la settimana di eventi culminerà in una giornata dedicata elettivamente alle scolaresche, con circa 800 studenti ospiti, per la presentazione dell’Installazione Artistica Le Figlie dell’Acqua e con Active Points, Laboratori tematici e interventi del Priore del Santuario Padre Gianpaolo Pagano, dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, di Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Sant’Anastasia Saveria Giordano, di Giuseppe Ottaiano, responsabile del progetto Campania Bellezza del Creato. Sarà presentato anche il MUMAC, il Museo Multimediale delle Acque Campane, l’ultimo progetto, in ordine temporale, di Terre di Campania, che vedrà a breve un luogo dove conoscere e dialogare di acqua e con l’acqua, grazie anche alle tecnologie multimediali.

Condivide il progetto di Terre di Campania anche GORI S.p.A, partecipando alla Giornata Mondiale dell’Acqua con Laboratori Didattici Tematici curati da esperti e tenuti durante i giorni dal 16 al 22. Nel pomeriggio, una selezione dell’Installazione ”Gocce d’Acqua” sarà presente a San Giorgio a Cremano (NA), nell’ambito dell’evento congressuale “Percorsi d’Acqua” che l’EIC (Ente Idrico Campano) organizza a Villa Bruno. La settimana, la cui anteprima si è svolta ad Agerola, con il patrocinio del Comune di Agerola e la collaborazione del Campus Principe di Napoli, vede partecipi gli studenti dell’IPSEOA “U.Tognazzi” di Pollena Trocchia, che organizzano i servizi di accoglienza e di sala con matura ed esperta professionalità. Collaborazione, creatività, spirito d’iniziativa, e la forza che i giovani sono in grado di sprigionare con il loro fervore sono i tratti distintivi di questo evento. C’è ancora molto da fare per l’Acqua, ma con il contributo di molti i risultati arriveranno.

Partecipano alla realizzazione dell’installazione Le Figlie dell’Acqua: Istituto di Istruzione Superiore “Caravaggio” – San Gennaro Vesuviano (Na); Liceo Artistico Statale “Giorgio De Chirico” – Torre Annunziata (Na); Liceo Artistico Statale “Enrico Medi” – Cicciano (Na); Liceo Artistico “Francesco Grandi” – Sorrento (Na); Istituto Superiore “B. Munari” – Acerra (Na); Liceo Artistico Statale Di Napoli – Napoli; Isis “Ferraris-Buccini” – Marcianise (Ce); I.S.I.S.S. “Righi Nervi Solimena” – Santa Maria Capua Vetere (Ce); Istituto Istruzione Superiore “Alberto Galizia” Nocera Inferiore (Sa); Liceo Artistico Statale “Don Gnocchi” – Maddaloni (Ce).

Patrocinano l’evento: UNINA, OCF, UGCI, Forum Socio Sanitario Nazionale, AMCI Diocesana Nola, Fondazione Studi Tonioliani Campania, Populorum Progressio Onlus San Vitaliano, Spazio Vitale Galleria D’arte Aversa, Comune Sant’Anastasia, Comune Agerola.

Sostengono l’evento: Assessorato Agricoltura Regione Campania, Ente Idrico Campano, AUTO UNO, Campus Principe di Napoli, Supermercati Piccolo, Corsi e Concorsi Polo Formativo, Green Energy Holding, Gruppo Puopolo, Confetti Maxtris, Neon Company, Palazzo Dominici, Econote, Terredicampania.it