35 – La prima volta

La prima volta. La prima volta che il Napoli raggiunge i quarti di finale della maggiore competizione europea. Sistema la pratica tedesca senza grossi patemi. 3 gol, e poche preoccupazioni sul campo, mentre la città soffre per le orde di tifosi criminali che si riversano per le strade. Il Napoli domina l’incontro, Meret ci mette le mani una volta. Il gol di Osimhen è l’ennesima prova della forza di questo ragazzo, che elevazione, salta più di un saltatore in alto, e il suo secondo gol è figlio di passaggi precisi, chiude Zielinski su rigore.

Il Napoli passa il turno, è la sua e la nostra prima volta, e i sorteggi decidono che sarà il Milan l’avversaria da sconfiggere per arrivare alle semifinali. Per quanto visto in campionato, i rossoneri non dovrebbero essere una montagna difficile da scalare, ma chi può metterci la mano sul fuoco? Napoli dalle mille sorprese. Napoli sicuro di sé, cinico e dalla forte mentalità. Napoli spettacolare. Napoli la macchina perfetta. Napoli e la sua prima volta. E sapete quale sarebbe il sogno? Vivere, durante questa stagione, almeno altre 3 prime volte.