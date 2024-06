Geolier fa il bis al Maradona: la festa per onorare la sua città 

Geolier è un artista napoletano di 24 anni che proprio ieri sera si è esibito per più di due ore di concerto in quella che è considerata il tempio sacro di Napoli: lo stadio Maradona.

Tutto sold out per il giovane artista che è salito sul palco e l’ha fatto suo, come ogni volta che si esibisce, sotto gli occhi estasiati dei suoi fan a tratti quasi increduli per la padronanza mostrata.

È un po’ come dire “ha mangiato il palco“, perché Geolier ha sempre avuto tanta fame di raccontare la sua vita e i suoi pensieri sotto forma di barre e rime, il tutto accompagnato dal suono melodico del dialetto napoletano. Quelli al Maradona, però, non sono normali concerti negli stadi: Geolier ha creato uno spirito di festa puro per omaggiare la sua amata città e ha fatto ballare e cantare quasi 50 mila persone ogni sera.

Una vera e propria discoteca con la voce dell’artista arrivata forte e chiara. Chiunque ha avuto la fortuna di assistere ad un concerto di Geolier sa quanto sia magnetico e letale, insomma, impossibile da non applaudire dopo ogni singola esibizione. E allora si può certamente dire che l’orgoglio che Napoli prova per questo sul figlio è talmente grande da non lasciare spazio ad altro e in uno stadio come il Maradona, il cuore di tutti i napoletani era pieno di Geolier.