Fugge a tentata rapina, torna indietro per amico e ritrova ladri

AFRAGOLA – Lo hanno colpito con pugni, gli hanno puntato contro una pistola e hanno preteso tutto quanto in suo possesso. La vittima è riuscita a scappare ma quando è tornato indietro per recuperare l’amico che era con lui, ha ritrovato i malviventi che hanno messo in atto un’altra aggressione. Secondo quanto ricostruito al momento dai carabinieri è accaduto ad Afragola dove sono state arrestate due persone e denunciate altre tre.

A finire in manette per concorso in tentata rapina aggravata e lesioni personali, sono stati un 19enne e un 20enne, incensurati di Afragola. Denunciati per gli stessi reati un 18enne, un 26enne e un altro 20enne, anche loro della stessa città. Tutti a bordo di un’utilitaria nera, avrebbero tentato di rapinare un 26enne. Anche la vittima era in auto in via Saggese, in attesa di un amico. Dopo l’aggressione e la fuga, la vittima, convinto di essere ormai al sicuro, è tornato indietro ma i rapinatori non erano andati via e quando hanno visto l’amico della vittima avvicinarsi all’auto, hanno tentato di investirlo e poi lo hanno colpito alla testa con il calcio della pistola.

La notizia della rapina è arrivata al 112 che ha diramato una nota di ricerca per l’auto dei rapinatori. Una pattuglia della sezione radiomobile di Casoria ha incrociato la Panda Nera non lontano da via Saggese. Non è stato necessario inseguirli, i cinque hanno interrotto la marcia immediatamente.

Dalla perquisizione dei carabinieri è emersa una pistola giocattolo senza tappo rosso e dei capi d’abbigliamento coincidenti con la descrizione fornita dalle vittime. Due sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio. Per gli altri, una denuncia in stato di libertà.