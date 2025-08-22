Follia al Beverello: si getta in mare prima di imbarcarsi per l’isola

Attimi di tensione oggi nel cuore del porto di Napoli, quando un uomo si è lanciato in acqua nei pressi del Molo Beverello. L’accaduto si è registrato poco dopo le 15, mentre erano in corso le operazioni di imbarco per le corse verso Capri, Ischia e Procida.

Testimoni oculari riferiscono che l’uomo, italiano e apparentemente diretto verso un aliscafo, si sarebbe gettato di sua iniziativa a poca distanza dal punto di attracco. Immediata la segnalazione alla Capitaneria di porto, che ha inviato una motovedetta sul luogo.

I militari hanno raggiunto l’uomo e lo hanno recuperato, conducendolo fino a Calata di Massa, dove era stata fatta arrivare un’ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure e lo hanno poi trasferito per ulteriori valutazioni mediche.

Le cause dell’atto sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi di un gesto legato a problemi personali. L’episodio non ha avuto conseguenze per la navigazione, sebbene abbia generato momenti di agitazione tra i viaggiatori in attesa e il personale portuale.

Il tempestivo intervento della Capitaneria e dei soccorritori ha permesso di mettere in salvo l’uomo in pochi minuti, evitando rischi per la sua incolumità. La vicenda ha riportato l’attenzione sull’importanza della vigilanza nelle aree portuali, specialmente nei periodi di maggiore afflusso turistico.