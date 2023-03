Firmata convenzione, l’intera Somma mobilitata per la tappa del Giro dedicata a Coppi

Somma Vesuviana preparati! Arriva il Giro D’Italia!

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano): “Firmata pochi minuti fa la convenzione con la Città Metropolitana: 11 Maggio Giro D’Italia a Somma Vesuviana! Non dimentichiamo che il grande campione Fausto Coppi era legato al nostro territorio”.

Ora in campo per l’organizzazione di eventi in grado di coinvolgere tutto il territorio!

Rubina Allocca, (Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali) : “. Ci siamo attivati anche al fine di mettere in campo un fitto calendario di appuntamenti”.

Rosalinda Perna, (Assessore alla Cultura di Somma Vesuviana) : “Somma c’è e ci sarà con mostre ed esposizioni al Castello di Lucrezia D’Alagno dove apriremo anche le celle mai visitate. Da fine Aprile eventi in tutti i siti culturali della città con aperture straordinarie”.

Laura Polise, (Assessore alla Pubblica Istruzione) : “Le scuole dovranno giocare un ruolo fondamentale con la partecipazione dei giovani studenti e ragazzi alle varie iniziative culturali di descrizione e narrazione del territorio. Da metà Aprile avremo i “Riti della Montagna” tradizione popolare davvero di grande richiamo!”.

Mauro Polliere (l’Assessore alla Mobilità e al Commercio) : “La tappa 6 del Giro D’Italia, in programma l’11 Maggio rappresenta sicuramente una grande opportunità per tutto il territorio”.

“Pochi minuti fa abbiamo firmato la Convenzione con la Città Metropolitana di Napoli: l’11 Maggio il Giro D’Italia sarà a Somma Vesuviana, nell’ambito della tappa che partirà da Napoli e si concluderà a Napoli. Una tappa, un grande evento voluto dalla stessa Città Metropolitana, al fine di promuovere nel migliore dei modi il territorio. Il Giro D’Italia è quell’evento sportivo di prestigio internazionale che riesce a valorizzare il patrimonio geologico, culturale, ambientale e naturalistico dell’Italia. Sarà emozionante vedere in diretta Rai i ciclisti andare dal nostro Monte Somma ad Amalfi in bicicletta. Saremo dinanzi ad una promozione davvero importante di Somma Vesuviana. Ci stiamo impegnando per una grande campagna promozionale che sarà fatta di conferenze stampa, briefing, eventi culturali, mostre, incontri, attività nelle scuole e con le scuole, lungo tutto il territorio anche con il coinvolgimento degli operatori economici e turistici. L’11 Maggio Somma dovrà tingersi di Rosa.

La Corsa passerà per il Castello di Lucrezia D’Alagno del ‘400, quasi nel cuore del Borgo Antico. E vorrei ricordare che persino il grande campione Fausto Coppi era legato al nostro paese”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Somma ad esempio partirà con tour che coinvolgeranno tutto il patrimonio culturale della città con apertura straordinaria della Villa Romana Augustea, delle Chiese Sotterranee, del Castello del ‘400. Ma eventi saranno in tutta Somma Vesuviana con il coinvolgimento anche della zona alta del paese.

“In campo anche le Politiche Sociali, Sport – ha affermato Rubina Allocca, Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali, presente oggi alla firma – con molteplici iniziative importanti. Ci siamo attivati anche al fine di mettere in campo un fitto calendario di appuntamenti”.

Mostre e visite al patrimonio culturale.

“Somma c’è – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura di Somma Vesuviana –e ci sarà con mostre ed esposizioni al Castello di Lucreazia D’Alagno dove apriremo anche le celle mai visitate. Inoltre stiamo mettendo in campo giornate di aperture straordinarie con eventi che si svolgeranno all’interno dei vari siti culturali della città”.

Coinvolgimento delle scuole.

“Le scuole dovranno giocare un ruolo fondamentale con la partecipazione dei giovani studenti e ragazzi alle varie iniziative culturali di descrizione e narrazione del territorio. Non dimentichiamo che proprio dalla metà di Aprile – ha dichiarato Laura Polise, Assessore alla Pubblica Istruzione – e fino al 3 Maggio, si svolgeranno i Riti della Montagna. Siamo in un paese che è davvero capitale della cultura popolare”.

Una grande opportunità per gli operatori economici.

“La tappa 6 del Giro D’Italia, in programma l’11 Maggio – ha affermato l’Assessore alla Mobilità e al Commercio, Mauro Polliere – rappresenta sicuramente una grande opportunità per tutto il territorio. L’auspicio è dare vita ad iniziative innovative sul territorio”.

Un grande appuntamento, voluto dalla Città Metropolitana di Napoli, che vedrà insieme Somma Vesuviana, fascia vesuviana e Costiera Amalfitana. Al seguito della Maglia Rosa ci sono centinaia di testate giornalistiche italiane ed estere e tappa per tappa, grazie alla Gazzetta dello Sport, viene raccontato anche il patrimonio geologico del territorio.

Appena 8 giorni prima del Giro D’Italia, a Somma ci sarà la Festa della Montagna a Santa Maria a Castello.