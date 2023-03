Pomigliano, studenti in marcia per combattere la mafiavirus.

Lunedì 20 marzo l’associazione “Pomigliano per la legalità” ha organizzato una marcia cittadina contro le mafie, in ricordo di don Peppe Diana. Un altro segnale importante ci sarà domani con l’arrivo del Capo dello Stato, Sergio Mattarella a Casal di Principe.

In occasione delle iniziative in ricordo di don Peppe Diana, nel 29esino anniversario della sua morte, l’associazione “Pomigliano per la legalità – Domenico Noviello” aderente alla FAI, Federazione Italiana Antiracket e Antiusura, ha organizzato la marcia cittadina: “insieme per la legalità”.

Al grido di “Per amore del mio popolo non tacerò”, questa mattina hanno marciato per le strade del centro cittadino molti studenti di diversi istituti scolastici di Pomigliano.

Un incontro che, ancora una volta, crea un’occasione di confronto e di riflessione sui temi della legalità e della giustizia sociale, in uno scenario in cui le nuove e vecchie fragilità economiche, umane scavano solchi nei quali si insinuano le mafie con azioni silenziose che colpiscono l’economia legale.

Il presidente della Repubblica a Casal di Principe

Domani, 21 marzo, si celebrerà la 28esima “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” e, pertanto, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà a Casal di Principe per dare omaggio alla memoria di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dal clan dei Casalesi e lo farà fermandosi ai luoghi simbolo della memoria.

Il programma e le tappe della visita di Mattarella

Alle 9.30 arrivo e preghiera sulla tomba di don Diana, con ingresso dalla parte posteriore del cimitero.

Mattarella pare abbia espresso il desiderio di un raccoglimento personale, evitando il bagno di folla che si sarebbe potuto verificare se fosse entrato dall’ingresso principale. Un’ora dopo è atteso nell’istituto che ospita la ragioneria. Qui, nella palestra della scuola, ci sarà l’incontro con la comunità locale. Alle 11,30, parteciperà alla messa nel luogo di culto dove si verificò il brutale assassinio, la chiesa di San Nicola. A fine cerimonia ci sarà un secondo incontro, nel piazzale antistante la chiesa. Ultima tappa, il ristorante gestito dalla cooperativa sociale “nuova cucina organizzata”, che offrirà al presidente pietanze con prodotti locali realizzati nei beni confiscati alle mafie.

WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie

Tanti sono gli operatori economici e i lavoratori che sono caduti vittime innocenti della violenza delle mafie: secondo WikiMafia, la più grande enciclopedia sul fenomeno mafioso e il movimento antimafia in Italia, ben il 40% degli oltre mille morti, un numero persino superiore a quello dei rappresentanti delle forze di sicurezza e della magistratura.

Per ulteriori approfondimenti: https://www.wikimafia.it/chi-siamo/